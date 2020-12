Truffe agli anziani in provincia di Salerno | due napoletani ai domiciliari

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNella giornata di ieri, giovedì 10 dicembre, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, i Carabinieri della Stazione di San Valentino Torio hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di Misura cautelare personale, emessa dal G.I.P. del locale Tribunale, che dispone gli arrestia carico di due soggetti residenti a Napoli, rispettivamente di 26 e 51 anni, ritenuti responsabili dei reati di truffa aggravata in concorso e sostituzione di persona commessi lo scorso mese di settembre. Le indagini, coordinate dal Procuratore della Repubblica Antonio Centore e dal Sostituto Procuratore Viviana Vessa e sviluppatesi attraverso l’assunzione di informazioni delle vittime, l’acquisizione e l’analisi di registrazioni video, l’individuazione fotografica degli indiziati, ...

