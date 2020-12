Spostamenti a Natale, il governo cambia idea (Di venerdì 11 dicembre 2020) C’è la certezza della messa di Natale anticipata nella Basilica di San Pietro e ancora incertezza sugli spostamenti fra Comuni. Papa Francesco celebrerà la messa della notte di Natale, la sera di giovedì 24 alle 19:30, due ore prima del solito. Sarà modificata anche la Benedizione “Urbi et Orbi” del giorno di Natale alle 12, che avverrà nella Basilica, con una partecipazione limitata, e non dalla Loggia Centrale. Leggi su vanityfair (Di venerdì 11 dicembre 2020) C’è la certezza della messa di Natale anticipata nella Basilica di San Pietro e ancora incertezza sugli spostamenti fra Comuni. Papa Francesco celebrerà la messa della notte di Natale, la sera di giovedì 24 alle 19:30, due ore prima del solito. Sarà modificata anche la Benedizione “Urbi et Orbi” del giorno di Natale alle 12, che avverrà nella Basilica, con una partecipazione limitata, e non dalla Loggia Centrale.

