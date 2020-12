Spostamenti a Natale, Bonaccini: 'Usare il buonsenso, ci sono tanti comuni piccoli e piccolissimi' (Di venerdì 11 dicembre 2020) Bene l'apertura del Governo sugli Spostamenti a Natale e Capodanno. Ma la questione per Stefano Bonaccini resta non lasciare soli gli anziani e le persone bisognose nei piccoli centri: non si tratta ... Leggi su cesenatoday (Di venerdì 11 dicembre 2020) Bene l'apertura del Governo suglie Capodanno. Ma la questione per Stefanoresta non lasciare soli gli anziani e le persone bisognose neicentri: non si tratta ...

LucaBizzarri : C’è solo una cosa peggiore di impedire gli spostamenti tra i Comuni nei giorni di Natale. Permetterli perché se no la gente si incazza. - Corriere : ??Il governo ha deciso che a Natale si potrà uscire dal proprio Comune: il provvedimento è in arrivo - NicolaPorro : I nostri sovrani ci “permettono” (forse) gli spostamenti tra Comuni a #Natale. Ma non basta per scagionarli ??… - GinottoG8 : RT @GiorgiaMeloni: Conte fa filtrare la notizia di aver 'aperto una riflessione' sul divieto di #spostamenti tra Comuni a #Natale dopo che… - Nemomnis : RT @Cartabellotta: Ministro Esteri dovrebbe usare verbo 'permettere' per esprimere massimo sdegno su dettagli massacro #Regeni Non per amp… -