Simone Inzaghi | “Ora dobbiamo trovare continuità in campionato”

Archiviata la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, la Lazio si concentra sul campionato per i prossimi mesi. I biancocelesti devono recuperare posizioni, con un ritardo in classifica dalla zona europea. Domani all'Olimpico la sfida alla sorpresa Verona. Simone Inzaghi in conferenza stampa ha presentato la gara: "Saremo sempre molto impegnati, anche se la Champions è finita. Avremo 4 partite prima di Natale da fare al meglio. dobbiamo avere più continuità: in campionato abbiamo raccolto 17 punti, ma potevano essere di più visto tutto quello che abbiamo passato tra infortuni e Covid. Ora speriamo di recuperare posizioni in classifica". Sul Verona: "Sono contentissimo per i ragazzi, la società e i tifosi, abbiamo realizzato un sogno. Adesso, dopo una grande gioia, dobbiamo essere ...

