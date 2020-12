Roberto Baggio scrive a Paolo Rossi: Pablito, mi hai fatto sognare (Di venerdì 11 dicembre 2020) Un bambino di dieci anni, il suo campione. Una bicicletta, un sogno. Uno stadio da raggiungere, una partita da vedere. Pedala il padre, il figlio sale sul tubo, come si faceva una volta. È la magia del calcio, il suo segreto più intimo. È Roberto Baggio. È Paolo Rossi. Leggi su vanityfair (Di venerdì 11 dicembre 2020) Un bambino di dieci anni, il suo campione. Una bicicletta, un sogno. Uno stadio da raggiungere, una partita da vedere. Pedala il padre, il figlio sale sul tubo, come si faceva una volta. È la magia del calcio, il suo segreto più intimo. È Roberto Baggio. È Paolo Rossi.

