Regeni seviziato con oggetti roventi, lame e bastoni: quattro 007 egiziani alla sbarra (Di venerdì 11 dicembre 2020) Ci sarà un processo in Italia per il brutale omicidio di Giulio Regeni , «seviziato per giorni con oggetti roventi, calci, pugni, lame e bastoni» e poi ucciso. La Procura di Roma ha chiuso gli accertamenti... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 11 dicembre 2020) Ci sarà un processo in Italia per il brutale omicidio di Giulio, «per giorni con, calci, pugni,» e poi ucciso. La Procura di Roma ha chiuso gli accertamenti...

Agenzia_Ansa : #Regeni, quattro 007 egiziani verso il processo in Italia. I pm: 'venne seviziato per giorni con lame e bastoni'… - petergomezblog : “Giulio Regeni fu seviziato per 9 giorni con lame e bastoni. Torturato fino alla morte”: i pm di Roma chiudono le i… - fattoquotidiano : 'TORTURATO FINO ALLA MORTE' I pm di Roma ricostruiscono così gli ultimi, drammatici giorni di vita di Giulio Regeni - vincenzodeang1 : Più di questo che si sta facendo da anni, è chiaro che gli interessi economici prealgono su tutto e poi la… - Isabell86356282 : RT @fabbri333: Chiusa l'inchiesta di Roma sull'omicidio Regeni: 'Seviziato per giorni, atroci sofferenze' -