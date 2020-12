Oroscopo 11 dicembre 2020 | Capricorno sicuri di sé | Vergine più flessivbili

Leggi su kontrokultura

(Di venerdì 11 dicembre 2020) L’dell’11esorta i nati sotto il segno dellaad essere un po’ più flessibili e a non insistere per far andare le cose necessariamente in una direzione. Gli Acquario, invece, avranno qualche incomprensione in amore, mentre ivivranno momenti di grande autostima.da Ariete aAriete. In questo periodo è consigliabile dedicarvi un po’ di più alla vostra forma fisica, questo favorirà il benessere non solo del corpo, ma anche della mente. Dal punto di vista lavorativo, invece, potreste accettare più incarichi di quanti ne riusciate davvero a portare a termine, prestate attenzione. Toro. I nati sotto questo segno continueranno a vivere un momento un po’ complesso dal punto di vista sentimentale. Cercate di non dare troppo peso alle ...