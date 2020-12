Niente giovani a Natale, Montaguto in Campania è un paese per vecchi (Di venerdì 11 dicembre 2020) (AGI) - vecchie abitudini, dure a morire, messe in crisi dalla pandemia e dalle restrizioni che ha portato con sé. Il caffè al bar, la partita a carte sui tavolini all'aperto, le chiacchiere per strada con gli amici di una vita, e poi l'attesa di Pasqua, del Natale, di Ferragosto, per le feste che riportano in paese i più giovani. Feste in solitudine Perché a Montaguto, piccolo comune sul confine tra l'Irpinia e la Puglia, di giovani se ne vedono pochissimi in giro. Dei 360 abitanti, sono in tutto una trentina ad avere dai 12 ai 35 anni, e il resto dei residenti ha una età media che supera i 65 anni. E dopo una Resurrezione del Signore passata tutti tra le mura di casa, in perfetta solitudine, anche il Natale i prospetta come un giorno uguale agli altri, tra la ... Leggi su agi (Di venerdì 11 dicembre 2020) (AGI) -e abitudini, dure a morire, messe in crisi dalla pandemia e dalle restrizioni che ha portato con sé. Il caffè al bar, la partita a carte sui tavolini all'aperto, le chiacchiere per strada con gli amici di una vita, e poi l'attesa di Pasqua, del, di Ferragosto, per le feste che riportano ini più. Feste in solitudine Perché a, piccolo comune sul confine tra l'Irpinia e la Puglia, dise ne vedono pochissimi in giro. Dei 360 abitanti, sono in tutto una trentina ad avere dai 12 ai 35 anni, e il resto dei residenti ha una età media che supera i 65 anni. E dopo una Resurrezione del Signore passata tutti tra le mura di casa, in perfetta solitudine, anche ili prospetta come un giorno uguale agli altri, tra la ...

Rischio solitudine nel piccolo centro dell'Irpinia con 360 abitanti, di cui solo trenta sotto i 35 anni. Manca la fibra ottica e gli anziani per gli auguri in videochiamata si affidano all'adsl ...

