Natale Covid, nuova ipotesi di spostamento tra comuni nei giorni di festa (Di venerdì 11 dicembre 2020) Al vaglio del governo la possibilità di spostamento tra i comuni nei giorni di Natale e Capodanno. Per questo potrebbe essere presentato un emendamento al Dpcm di Natale in discussione al parlamento. Il cambio passo è stato deciso dall'esecutivo in vista di una possibile mozione del centrodestra sulla norma che vieta lo spostamento in comuni diversi nei giorni del 25, 26 dicembre e 1 gennaio. Lo spostamento tra comuni a Natale Divisioni all'interno dell'esecutivo, opposizioni di alcuni sindaci e governatori come Fontana ed un imminente mozione del centrodestra stanno spingendo il governo a rivedere le sue posizioni sulle chiusure di Natale. Al centro della discussione la norma ...

Spostamenti tra comuni a Natale e Capodanno, è attesa sulle decisioni del governo

Spostamenti tra comuni a Natale e Capodanno, è attesa sulle decisioni del governo. Coronavirus - Scontro nella maggioranza - Speranza invita alla cautela, Di Maio a favore di un'apertura: "Permettiamo ...

