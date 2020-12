Morte del pedofilo Richard Huckle | “Doveva avere un assaggio del dolore”

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 11 dicembre 2020) “Volevo che provasse quello che hanno provato tutti quei bambini“: è questo quello che ha dichiarato Paul Fitzgerald davanti al giudice del Tribunale di Londra, come riporta The Sun, raccontando di come avrebbe prima violentato e poi ucciso, uno dei criminali più “odiati” nel Regno Unito.si trovava in carcere dopo essere stato condannato a 22 ergastoli per pedofilia: decine le accuse di stupro a suo carico e oltre 200 le piccole vittime all’appello. Per l’omicidio dirisponde, a distanza di un anno dai fatti, il 30enne Fitzgerald che ha così spiegato il movente dell’assassinio avvenuto in cella:undel dolore, fisico e psicologico, che ha fatto provare alle sue vittime“. Condannato per oltre 200 abusi su ...