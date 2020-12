Milan, Baresi: «Scudetto? Tutto è possibile, la squadra ha sorpreso tutti» (Di venerdì 11 dicembre 2020) Franco Baresi tesse le lodi del Milan anche in ottica Scudetto. Ecco le parole della leggenda rossonera sulla squadra di Pioli Franco Baresi tesse le lodi del Milan intervistato da Radio Rossonera. Scudetto – «La squadra ha sorpreso un po’ tutti dopo il lockdown, ha dimostrato di avere un’anima, è un gruppo che si aiuta ha un gioco che coinvolge tutti. tutti hanno voglia di stupire, di tornare a far parlare positivamente di se. Questo ha dato fiducia e la consapevolezza di poter affrontare tutti senza timore. La cosa che fa piacere e che si nota è che alla prestazione personale viene fuori la priorità del successo della squadra. C’è un bello spirito di ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Francotesse le lodi delanche in ottica. Ecco le parole della leggenda rossonera sulladi Pioli Francotesse le lodi delintervistato da Radio Rossonera.– «Lahaun po’dopo il lockdown, ha dimostrato di avere un’anima, è un gruppo che si aiuta ha un gioco che coinvolgehanno voglia di stupire, di tornare a far parlare positivamente di se. Questo ha dato fiducia e la consapevolezza di poter affrontaresenza timore. La cosa che fa piacere e che si nota è che alla prestazione personale viene fuori la priorità del successo della. C’è un bello spirito di ...

