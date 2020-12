Mantova, violenza sessuale su due donne: arrestato 32enne indiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) Milano, 11 dicembre 2020 - La polizia di Mantova ha arrestato un 32enne, cittadino indiano, incensurato, bracciante agricolo residente nella provincia, indagato per il reato di violenza sessuale ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 11 dicembre 2020) Milano, 11 dicembre 2020 - La polizia dihaun, cittadino, incensurato, bracciante agricolo residente nella provincia, indagato per il reato di...

In casa dell'uomo è stato trovato un biglietto aereo di sola andata per l'India: ciò faceva presupporre un imminente e concreto pericolo di fuga ...

Arrestato 32enne indiano per violenza sessuale

MANTOVA Nella mattinata di ieri veniva rintracciato dagli uomini della Squadra Mobile della Questura di Mantova tale B.S., 32enne, cittadino indiano, ...

In casa dell'uomo è stato trovato un biglietto aereo di sola andata per l'India: ciò faceva presupporre un imminente e concreto pericolo di fuga ...