M5S | ok su Rousseau a documento Stati Generali

ROMA, 11 DIC - Approvati tutti i quesiti di sintesi degli Stati Generali dagli iscritti sulla piattaforma Rousseau. Tra i quesiti approvati dagli iscritti quello che istituisce l'organo collegiale e ...

C’è il patto tra M5S ed Emiliano: gli iscritti pentastellati dicono Sì agli accordi politici. Rosa Barone vede l’assessorato

L’ingresso della consigliera Rosa Barone nella Giunta Emiliano come assessora al Welfare è ormai cosa fatta. Servirà un’altra votazione ad hoc su Rousseau?

