L'Europa punta a tagliare del 55% le emissioni entro il 2030 (Di venerdì 11 dicembre 2020) (foto: Qilai Shen/Bloomberg/Getty Images)Dopo l'intesa sul bilancio finanziario 2021-2027, nella notte fra il 10 e l'11 dicembre il Consiglio europeo ha raggiunto un nuovo accordo anche su inquinamento e crisi climatica. Dopo più di dieci ore di negoziazioni, i leader degli stati membri dell'Unione europea si impegnano a ridurre entro il 2030 le emissioni di CO2 nell'atmosfera di almeno il 55% rispetto ai livelli degli anni '90. "Ottimo modo per celebrare il primo anniversario del nostro #EUGreenDeal!", ha twittato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen: "Ci pone su un percorso chiaro verso la neutralità climatica nel 2050". L'aumento della soglia di riduzione della CO2 nell'atmosfera (finora l'obiettivo entro il 2030 era fissato al 40%) era stato proposto dalla Commissione già a ...

