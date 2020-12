La pensionata va a fare spesa, raid dei ladri in casa. Una famiglia derubata per la seconda volta (Di venerdì 11 dicembre 2020) LORETO - Due case svaligiate nel giro di pochi minuti. La tregua imposta dai carabinieri è stata spezzata da una nuova ondata di furti . Ad appena due settimane dalla brillante operazione firmata ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 11 dicembre 2020) LORETO - Due case svaligiate nel giro di pochi minuti. La tregua imposta dai carabinieri è stata spezzata da una nuova ondata di furti . Ad appena due settimane dalla brillante operazione firmata ...

elenalaura8 : @INPS_it @paperottolo Insegnante pensionata,dopo27 mesi non ho ricevuto il tfs,#inps chiede un documento,che provve… - mivxtape : Sono tornata a casa ora che vuoi posso citare i tuoi twt? ?? parla la pensionata che non sapendo cosa cazzo fare si… - nicafabray : ma posso già fare la vita da pensionata - Igbtjensoo : tra l’altro chiamate pensionata la gente che ha la vostra stessa età o quasi NON CE LA POSSO FARE ??? - GiorgiaVeron : Però oh fare questa vita da pensionata che frequenta l’università della terza età non mi dispiace -

Ultime Notizie dalla rete : pensionata fare La pensionata va a fare spesa, raid dei ladri in casa. Una famiglia derubata per la seconda volta Corriere Adriatico Pensionati, dichiarazione dei redditi da rifare

Pensionati, disoccupati e cassintegrati costretti dall’Inps a rifare la dichiarazione dei redditi. L’istituto, infatti, sta inviando una ...

Muoversi in città, parola alla gente Ultimi giorni per fare il questionario

Quasi cinquecento cittadini hanno detto la loro in merito a gioie e dolori della mobilità sul territorio. Per contribuire al processo partecipativo si ha tempo fino a mercoledì 16 dicembre. Ecco come ...

Pensionati, disoccupati e cassintegrati costretti dall’Inps a rifare la dichiarazione dei redditi. L’istituto, infatti, sta inviando una ...Quasi cinquecento cittadini hanno detto la loro in merito a gioie e dolori della mobilità sul territorio. Per contribuire al processo partecipativo si ha tempo fino a mercoledì 16 dicembre. Ecco come ...