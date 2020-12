La madre non distingue i suoi gemelli e compie un gesto clamoroso! (Di venerdì 11 dicembre 2020) Non riuscendo a distinguere i suoi due gemelli, perfettamente uguali, decide stupidamente di tatuarne uno. Bufera sui social. Un gesto sconsiderato quello di una madre, 31 anni, che non riuscendo a riconoscere Jack e Adam, i suoi due gemelli omozigoti perfettamente identici, decide di tatuarne uno cosi da rendere il compito più semplice. Oltretutto, il problema di base è ancora più serio: Jack, infatti, è affetto da una rara patologia che lo costringe a ricevere endovena un importante medicinale. Da qui ciò che ha portato ad un errore fatale ed alla scelta definitiva: lasciati un giorno i bimbi con la suocera, questa erroneamente ha iniettato il medicinale ad Adam, l’altro gemello. LEGGI ANCHE >>> Regali di Natale economici: 10 consigli ... Leggi su chenews (Di venerdì 11 dicembre 2020) Non riuscendo are idue, perfettamente uguali, decide stupidamente di tatuarne uno. Bufera sui social. Unsconsiderato quello di una, 31 anni, che non riuscendo a riconoscere Jack e Adam, idueomozigoti perfettamente identici, decide di tatuarne uno cosi da rendere il compito più semplice. Oltretutto, il problema di base è ancora più serio: Jack, infatti, è affetto da una rara patologia che lo costringe a ricevere endovena un importante medicinale. Da qui ciò che ha portato ad un errore fatale ed alla scelta definitiva: lasciati un giorno i bimbi con la suocera, questa erroneamente ha iniettato il medicinale ad Adam, l’altro gemello. LEGGI ANCHE >>> Regali di Natale economici: 10 consigli ...

demaledictis : @pvesimale mia madre purtroppo non c’è più da 8 anni - eleven11_____ : RT @ohibambi: studiare all’università non è faticoso lo afferma: mia madre con la terza media - misalvichipu0 : ho sempre più spesso dei flashback di quando ero piccola, ultimamente mi capita di pensare a quando, prima di andar… - AdeSerafini : cose tipo “eh la moglie non vuole che spende soldi” “pensavo che mi stesse comprando le cuffie devo comprarmele da… - mammachestrazio : Ieri Dayane raccontava a stefania (e già è strano )del suo ex...e poi a fine conversazione.....si raccomanda di non… -

Ultime Notizie dalla rete : madre non Aggrediva la mamma di 87 anni perchè non gli dava i soldi per la droga: arrestato La Repubblica In vacanza su Marte, i tempi felici dei cinepanettoni non tornano più

Il nuovo film di Natale di Boldi e De Sica, In vacanza su Marte, non cambia niente (a parte la location) mentre intorno tutto si è evoluto, suscitando molta più tenerezza e nostalgia che divertimento ...

Zverev, la famiglia lo difende dalle accuse: "Restiamo uniti"

Anche mamma Irina non conserva buoni ricordi di Olga, almeno così racconta. "Ogni madre vorrebbe una brava nuora" ammette. Ma Sharypova, dice nell'intervista, la considerava come una rivale per ...

Il nuovo film di Natale di Boldi e De Sica, In vacanza su Marte, non cambia niente (a parte la location) mentre intorno tutto si è evoluto, suscitando molta più tenerezza e nostalgia che divertimento ...Anche mamma Irina non conserva buoni ricordi di Olga, almeno così racconta. "Ogni madre vorrebbe una brava nuora" ammette. Ma Sharypova, dice nell'intervista, la considerava come una rivale per ...