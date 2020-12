Juventus, ridotta a una giornata la squalifica di Morata (Di venerdì 11 dicembre 2020) Alvaro Morata sarà presente contro il Genoa: ridotta di una giornata la squalifica. Lo spagnolo era stato espulso durante la partita contro il Benevento per proteste. Morata sostiene di aver rivolto ... Leggi su globalist (Di venerdì 11 dicembre 2020) Alvarosarà presente contro il Genoa:di unala. Lo spagnolo era stato espulso durante la partita contro il Benevento per proteste.sostiene di aver rivolto ...

DiMarzio : #GenoaJuve | #Morata ci sarà: ridotta la squalifica - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Accolto il ricorso della #Juventus: squalifica ridotta per #Morata, potrà giocare contro il Genoa ? - tuttosport : #Juve, per #Morata squalifica ridotta: contro il #Genoa ci sarà! - sowmyasofia : Morata, squalifica ridotta: giocherà Genoa-Juventus - sscalcionapoli1 : Juventus, accolto il ricorso per Morata: ridotta la squalifica! #SerieATIM -