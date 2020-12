Gwyneth Paltrow e l' addio al cinema | ' Mi sono disinnamorata'

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Lo aveva già annunciato, ma stavoltafa sul serio. L'attrice diceal. Confessa di essersi 'della recitazione'. In un'intervista alla stazione radiofonica '...

Ultime Notizie dalla rete : Gwyneth Paltrow

Il Fatto Quotidiano

Dopo l'Oscar, Gwyneth Paltrow ha capito che recitare non era più la sua passione. Anche per colpa di Harvey Weinstein. Meglio la famiglia.Lo aveva già annunciato, ma stavolta Gwyneth Paltrow fa sul serio. L'attrice dice addio al cinema. Confessa di essersi "disinnamorata della recitazione". In un'intervista alla stazione radiofonica "Si ...