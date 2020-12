Giulia De Lellis: «Se vostra moglie ha fatto la brava merita un regalone». La frase sulle donne che scatana la bufera (Di venerdì 11 dicembre 2020) Giulia De Lellis e la frase che non è piaciuta ai fan. L'influencer con 5 milioni di followers ha voluto dare dei consigli alle ragazze e i ragazzi che la seguono per i regali di Natale.... Leggi su leggo (Di venerdì 11 dicembre 2020)Dee lache non è piaciuta ai fan. L'influencer con 5 milioni di followers ha voluto dare dei consigli alle ragazze e i ragazzi che la seguono per i regali di Natale....

inmyplvce : RT @araleteatime: Che brezza medioevale le storie di Giulia de Lellis. Mi raccomando fate le brave altrimenti niente regalino da Dior?? http… - stesera2 : oggi tutorial su come interagire con un #MBEB che risponde alle tue storie su giulia de lellis in questo modo?? - cesarebiguzzi : RT @mmmmargherita: Ragazzi Giulia De Lellis è famosa perché ha fatto Uomini e Donne e il GFvip, non perché ha preso il Nobel, non so come d… - AlekosPrete : “Se la vostra moglie o fidanzata ha fatto la brava, merita un regalo più grande”. Il premio?? per la frase più inopp… - Figa_Nana : RT @robertatalia_: Polemica su Giulia De Lellis mi sembra follia sinceramente, un modo di dire (se fai bravo/a hai un bel regalo a natale)… -