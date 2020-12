GF Vip, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi flirtano in lavanderia: “Gregoraci dimenticata” (VIDEO) (Di venerdì 11 dicembre 2020) Pierpaolo Pretelli ha già dimenticato Elisabetta Gregoraci? Lo scorso lunedì Elisabetta Gregoraci ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip 5. A quel punto il suo amico speciale Pierpaolo Pretelli ha campo libero per scoprire Giulia Salemi. L’influencer italo-persiana che conosce bene le dinamiche del reality show di Canale 5, non si oppone al flirt con il 25enne romano. In tanti, sui social network e sul web accusano l’ex Velino di Striscia la Notizia di avere una scarsa memoria e di avere poca sensibilità. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto nelle ultime ore nell’appartamento più spiato d’Italia. L’ex Velino di Striscia la Notizia ci prova con Giulia Salemi A quanto pare Pierpaolo Pretelli ci ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 11 dicembre 2020)ha già dimenticato Elisabetta Gregoraci? Lo scorso lunedì Elisabetta Gregoraci ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip 5. A quel punto il suo amico specialeha campo libero per scoprire. L’influencer italo-persiana che conosce bene le dinamiche del reality show di Canale 5, non si oppone al flirt con il 25enne romano. In tanti, sui social network e sul web accusano l’ex Velino di Striscia la Notizia di avere una scarsa memoria e di avere poca sensibilità. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto nelle ultime ore nell’appartamento più spiato d’Italia. L’ex Velino di Striscia la Notizia ci prova conA quanto pareci ...

