Donne sul fronte | Mannocchi racconta i bambini nei campi profughi siriani | “Una vita fatta di vuoto Mancano giochi | istruzione e prospettive”

"La cosa difficile da raccontare a chi è qui è una vita fatta di vuoto". In occasione della presentazione del quarto volume di Donne sul fronte, l'autrice Francesca Mannocchi – reporter dalle cruciali zone di conflitto – racconta quale sia la vita dei bambini nei campi profughi siriani: una vita in cui Mancano giochi, istruzioni, prospettiva, calore. Guarda la diretta completa, presentata da Silvia D'Onghia, con Francesca Mannocchi e Nabil Bahar, responsabile logistica di Medici Senza Frontiere Nord Est Siria: Se chiudo gli occhi. La guerra in Siria dai racconti dei bambini.

