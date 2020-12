Divino Dante uomo del Sud

(Di venerdì 11 dicembre 2020) In lui 'ciò che è interiore diventa visibile, udibile, afferrabile con le mani. Ovunque si passa direttamente dalla corporeità manifesta all'interiorità dell'anima'. Sud per lui significa visibilità ...

Per il filosofo e sacerdote italo-tedesco Romano Guardini, Dante è “uomo del Sud” nella più alta espressione della sensibilità mediterranea ...Per celebrare il Settimo Centenario di Dante Alighieri, Ravennanotizie.it e le altre testate collegate hanno deciso di pubblicare per cento giorni, ...