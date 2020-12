Dietro il pressing di Renzi sul Recovery c'è anche un piano B (Di venerdì 11 dicembre 2020) AGI - Prima capire cosa fare, come spendere i fondi Ue, per esempio quelli destinati per ora alla sanità sono pochi, su questo concordano sia Matteo Renzi che il ministro Roberto Speranza, poi affrontare il tema della 'governance'. La cabina di regia sul ‘Recovery plan' resterà 'congelata', perlomeno è questa la convinzione del leader di Iv, che da giorni insiste sulla necessità di uno stop da parte di Conte. Sul tavolo del prossimo Cdm dovrebbe arrivare una bozza del piano da trasmettere poi alle Camere. Lo fa capire anche il segretario del Pd Nicola Zingaretti, rilanciando l'invito a sbloccare l'impasse su tutti i dossier, non solo il ‘Recovery', altrimenti “non si va avanti”. "Avremo di fronte tra qualche giorno – spiega - una proposta sul Recovery Fund. E' una proposta, non un ... Leggi su agi (Di venerdì 11 dicembre 2020) AGI - Prima capire cosa fare, come spendere i fondi Ue, per esempio quelli destinati per ora alla sanità sono pochi, su questo concordano sia Matteoche il ministro Roberto Speranza, poi affrontare il tema della 'governance'. La cabina di regia sul ‘plan' resterà 'congelata', perlomeno è questa la convinzione del leader di Iv, che da giorni insiste sulla necessità di uno stop da parte di Conte. Sul tavolo del prossimo Cdm dovrebbe arrivare una bozza delda trasmettere poi alle Camere. Lo fa capireil segretario del Pd Nicola Zingaretti, rilanciando l'invito a sbloccare l'impasse su tutti i dossier, non solo il ‘', altrimenti “non si va avanti”. "Avremo di fronte tra qualche giorno – spiega - una proposta sulFund. E' una proposta, non un ...

