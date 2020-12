DayDreamer, anticipazioni 13 dicembre: Polen raggiunge Can e Sanem (Di venerdì 11 dicembre 2020) Domenica 13 dicembre torna l’appuntamento con DayDreamer, la serie tv turca che racconta la travagliata storia d’amore tra Can e Sanem. Proprio i due protagonisti, nel corso del nuovo episodio, si ritroveranno a dormire nella stessa stanza per un problema al riscaldamento e, al loro risveglio, si imbatteranno in Polen, l’ex fidanzata del fotografo, la quale porterà scompiglio tra loro. Intanto Osman verrà scelto come attore per un nuovo spot pubblicitario. DayDreamer, dove eravamo rimasti Domenica 13 dicembre, su canale 5, a partire dalle 16:20 potremo finalmente rivedere le avventure di Can e Sanem. Ma dove eravamo rimasti? Nella scorsa puntata di DayDreamer, Sanem aveva raggiunto Can in un albergo fuori città, dove il fotografo si ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 11 dicembre 2020) Domenica 13torna l’appuntamento con, la serie tv turca che racconta la travagliata storia d’amore tra Can e. Proprio i due protagonisti, nel corso del nuovo episodio, si ritroveranno a dormire nella stessa stanza per un problema al riscaldamento e, al loro risveglio, si imbatteranno in, l’ex fidanzata del fotografo, la quale porterà scompiglio tra loro. Intanto Osman verrà scelto come attore per un nuovo spot pubblicitario., dove eravamo rimasti Domenica 13, su canale 5, a partire dalle 16:20 potremo finalmente rivedere le avventure di Can e. Ma dove eravamo rimasti? Nella scorsa puntata diaveva raggiunto Can in un albergo fuori città, dove il fotografo si ...

