Covid | indice Rt in discesa ovunque | anche in Lombardia

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Federico Giuliani Nella prima settimana di dicembre c'è stata una fase di rallentamento e poi di stallo dell'Rt. Ma da qualche giorno il valore è ininL'Rt della, ossia il famigeratodi contagiosità, è finito nuovamente sotto la luce dei riflettori. Nonostante il suo valore sia in calo, proprio come nel resto d'Italia, c'è chi ha parlato di "dinamica anomala". Certo, l'Rt in questione sta scendendo in modo molto graduale, ma l'efficacia delle misure di contenimento non può essere messa in discussione. La curva epidemiologica, infatti, ha frenato la sua corsaa Milano e dintorni. E lo dimostrerebbero i dati registrati dall'Istituto Superiore di Sanità e riportati da Paolo Spada, chirurgo vascolare all’Humanitas Research ...