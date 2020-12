Covid, dal Consiglio di Stato via libera all’uso dell’idrossiclorochina su prescrizione e non rimborsabile (Di venerdì 11 dicembre 2020) Dopo il ricorso di un gruppo di medici, tra cui l’oncologo Marfella, la giustizia amministrativa, in sede cautelare, si pronuncia per il via libera all’utilizzo della sostanza Leggi su repubblica (Di venerdì 11 dicembre 2020) Dopo il ricorso di un gruppo di medici, tra cui l’oncologo Marfella, la giustizia amministrativa, in sede cautelare, si pronuncia per il viaall’utilizzo della sostanza

Covid, i giudici: «Sì all'uso di idrossiclorochina per le cure del virus, ma non rimborsabili»

Sì all'idrossiclorochina. La III Sezione del Consiglio di Stato ha accolto, in sede cautelare, il ricorso di un gruppo di medici di base e ha sospeso la nota del 22 luglio scorso di ...

