Coronavirus, la curva pandemica non decelera. Rezza: incidenza casi alta, intensive oltre soglia critica (Di sabato 12 dicembre 2020) Nelle ultime 24 ore i contagi da Sars-Cov-2 in Italia sono stati 18.727 (+1728 rispetto all'incremento di ieri) a fronte di 190.416 tamponi, +18.830 rispetto a ieri. Ieri infatti erano stati registrati 16.999 nuovi casi con 171.586 tamponi. Il rapporto dei casi positivi sui tamponi registrati oggi è a quota 9,83 per cento. Sostanzialmente stabile rispetto a ieri (9,91%). I 18.727 nuovi casi di oggi registrati dall'odierno bollettino del ministero della Salute fanno salire il totale dei contagi dall'inizio della pandemia a 1.805.873. I morti nelle ultime 24 ore sono stati 761, -126 rispetto a ieri, quando sono stati registrati 887 decessi. Il totale delle persone che hanno perso la vita per la Covid-19 in Italia sale a quota 63.387.Ancora in calo i ricoveri: quelli ordinari sono 526 in meno (ieri -565), 28.562 totali, mentre le terapie ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 12 dicembre 2020) Nelle ultime 24 ore i contagi da Sars-Cov-2 in Italia sono stati 18.727 (+1728 rispetto all'incremento di ieri) a fronte di 190.416 tamponi, +18.830 rispetto a ieri. Ieri infatti erano stati registrati 16.999 nuovicon 171.586 tamponi. Il rapporto deipositivi sui tamponi registrati oggi è a quota 9,83 per cento. Sostanzialmente stabile rispetto a ieri (9,91%). I 18.727 nuovidi oggi registrati dall'odierno bollettino del ministero della Salute fanno salire il totale dei contagi dall'inizio della pandemia a 1.805.873. I morti nelle ultime 24 ore sono stati 761, -126 rispetto a ieri, quando sono stati registrati 887 decessi. Il totale delle persone che hanno perso la vita per la Covid-19 in Italia sale a quota 63.387.Ancora in calo i ricoveri: quelli ordinari sono 526 in meno (ieri -565), 28.562 totali, mentre le terapie ...

