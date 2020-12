Controllo vendita dei farmaci i Nas in Abruzzo, sequestrano merce e oscurano sito di vendita on line (Di venerdì 11 dicembre 2020) Chieti - Un sito web oscurato, un atleta segnalato per doping e 20 persone denunciate per reati legati alla vendita di mascherine. E'' il bilancio di una serie di controlli che i Carabinieri del Nas di Pescara hanno eseguito in tutto l'Abruzzo, nell'ambito di "Shield", vasta operazione per il contrasto al "Pharma Crime" disposta dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, sia in Italia che all'estero. In particolare, i Nas abruzzesi hanno individuato e richiesto l'oscuramento del sito web di una farmacia del Chietino, che effettuava la vendita on line di farmaci in modo irregolare. Nell'ambito delle attività di investigazione sulla commercializzazione di sostanze dopanti, invece, gli Ispettori antidoping del ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di venerdì 11 dicembre 2020) Chieti - Unweb oscurato, un atleta segnalato per doping e 20 persone denunciate per reati legati alladi mascherine. E'' il bilancio di una serie di controlli che i Carabinieri del Nas di Pescara hanno eseguito in tutto l', nell'ambito di "Shield", vasta operazione per il contrasto al "Pharma Crime" disposta dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, sia in Italia che all'estero. In particolare, i Nas abruzzesi hanno individuato e richiesto l'oscuramento delweb di unaa del Chietino, che effettuava laondiin modo irregolare. Nell'ambito delle attività di investigazione sulla commercializzazione di sostanze dopanti, invece, gli Ispettori antidoping del ...

