Atletico Madrid, Simeone: “Noi favoriti in campionato? Rispetto le opinioni. Il Real è da ammirare” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Dopo aver ipotecato il passaggio del turno in Champions League, per l'Atletico Madrid di Simeone è giunto il momento di tuffarsi a capofitto nella Liga, che vede i colchoneros in vetta con sei punti di vantaggio sul Real di Zidane. Lo stesso allenatore francese ha indicato Simeone come il favorito numero uno alla vittoria del campionato: "Di solito non ho un'opinione sulle opinioni dei colleghi - dichiara Simeone in conferenza -. Ognuno ha le proprie idee, tutti pensiamo e sviluppiamo dei concetti. Rispetto i pareri degli altri, sia positivi che negativi".DERBY - "Sarà una partita molto bella - dichiara il Cholo - , con calciatori fantastici in entrambe le squadre. Il Real Madrid compete al massimo da ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 11 dicembre 2020) Dopo aver ipotecato il passaggio del turno in Champions League, per l'diè giunto il momento di tuffarsi a capofitto nella Liga, che vede i colchoneros in vetta con sei punti di vantaggio suldi Zidane. Lo stesso allenatore francese ha indicatocome il favorito numero uno alla vittoria del: "Di solito non ho un'opinione sulledei colleghi - dichiarain conferenza -. Ognuno ha le proprie idee, tutti pensiamo e sviluppiamo dei concetti.i pareri degli altri, sia positivi che negativi".DERBY - "Sarà una partita molto bella - dichiara il Cholo - , con calciatori fantastici in entrambe le squadre. Ilcompete al massimo da ...

