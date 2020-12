Ascolti tv, dati auditel del 10 dicembre, vince Wonder super X Factor (Di venerdì 11 dicembre 2020) La sfida tra repliche cinematografiche ha visto prevalere il collaudato Wonder sull’altrettanto amato Harry Potter, ma è da segnalare la finalissima di X Factor che andando in onda su Sky Uno e su TV8 ha sfiorato i 2 milioni di telespettatori. Ascolti tv, prime time Wonder, trasmesso ieri da Rai1, è stato il programma più visto del prime time, con 3.559.000 spettatori e il 14.9% di share. Al secondo posto, su Canale 5, Harry Potter e l’Ordine della Fenice, con 2.371.000 spettatori e l’11.5% di share. Terzo piazzamento per Le Iene Show su Italia 1, con 1.687.000 spettatori e il 9.2% di share. A seguire, tra gli altri Ascolti di prime time: Paolo Rossi – Il Campione è un sognatore che non si arrende mai su Rai2 (1.462.000 spettatori, share 5.8%), Qui e Adesso su Rai3 (1.123.000 spettatori, share 4.8%), ... Leggi su tvzap.kataweb (Di venerdì 11 dicembre 2020) La sfida tra repliche cinematografiche ha visto prevalere il collaudatosull’altrettanto amato Harry Potter, ma è da segnalare la finalissima di Xche andando in onda su Sky Uno e su TV8 ha sfiorato i 2 milioni di telespettatori.tv, prime time, trasmesso ieri da Rai1, è stato il programma più visto del prime time, con 3.559.000 spettatori e il 14.9% di share. Al secondo posto, su Canale 5, Harry Potter e l’Ordine della Fenice, con 2.371.000 spettatori e l’11.5% di share. Terzo piazzamento per Le Iene Show su Italia 1, con 1.687.000 spettatori e il 9.2% di share. A seguire, tra gli altridi prime time: Paolo Rossi – Il Campione è un sognatore che non si arrende mai su Rai2 (1.462.000 spettatori, share 5.8%), Qui e Adesso su Rai3 (1.123.000 spettatori, share 4.8%), ...

