Agenzia viaggi | 300 copie documenti stranieri e 500 referti negatività Covid uno falso

Covid: notizia (potenzialmente) grave giunge dal Comando provinciale di Napoli dei Carabinieri. Nella nota si legge: "I militari del nucleo investigativo hanno svolto accertamenti su un'Agenzia di viaggi. Rinvenuti circa 300 fotocopie di documenti di identità di cittadini stranieri e oltre 500 referti sanitari. Tutti attestanti la negatività al Covid e riferibili all'acquisto di titoli di viaggio per Paesi esteri e recanti l'intestazione di un laboratorio di analisi. Uno di questi certificati attestanti la negatività al Covid è risultato falso. E' stato accertato che l'acquirente del biglietto aereo non avrebbe mai effettuato il relativo tampone. Gli approfondimenti ...

