Abu Dhabi, scatto Lewis: è negativo e correrà Binotto torna a casa (Di venerdì 11 dicembre 2020) Ultimo Gp della stagione, domenica, ad Abu Dhabi. Oggi sono in programma le prove libere , e la notizia è la presenza in extremis di Lewis Hamilton . Il campione iridato è risultato più volte negativo ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) Ultimo Gp della stagione, domenica, ad Abu. Oggi sono in programma le prove libere , e la notizia è la presenza in extremis diHamilton . Il campione iridato è risultato più volte...

SkySportF1 : F1, Binotto torna a casa: non sta bene e non seguirà da vicino l'ultimo GP ad Abu Dhabi #SkyMotori #F1 #Formula1 - RaffaeleMonaco7 : RT @wolfsxtar: “siamo in diretta da abu dhabi con charles leclerc” O MATIA MA CHE STA SUCEDENDO?? CHE COSA C’HAI FATTO A MARANÈLO? NON CI… - nikiigahan : Abu Dhabi quasi probabilmente non mi regalerai gioie domenica, quindi almeno dacci le foto di Callum Ilott in Alfa Romeo - 97alesssia : RT @wolfsxtar: “siamo in diretta da abu dhabi con charles leclerc” O MATIA MA CHE STA SUCEDENDO?? CHE COSA C’HAI FATTO A MARANÈLO? NON CI… - iamserena30 : RT @wolfsxtar: “siamo in diretta da abu dhabi con charles leclerc” O MATIA MA CHE STA SUCEDENDO?? CHE COSA C’HAI FATTO A MARANÈLO? NON CI… -