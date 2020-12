Abruzzo cambia colore due volte in due giorni: Tar lo riporta in zona rossa, ma Speranza in arancione. “Capolavoro di burocrazia” (Di venerdì 11 dicembre 2020) “Si consuma così uno di quei capolavori di burocrazia amministrativa che rende le istituzioni incomprensibili ai cittadini”. È questo il commento del governatore abruzzese, Marco Marsilio, dopo aver ricevuto la comunicazione che la sua regione vedrà cambiare la propria fascia di rischio per due volte in appena due giorni. Con la firma del ministro della salute, Roberto Speranza, sulla nuova ordinanza che riporta Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte in fascia gialla e, appunto, l’Abruzzo in fascia arancione dal 13 dicembre, si è venuto a creare un cortocircuito tra le disposizioni del Governo e quelle della Regione che, il 6 dicembre, aveva deciso in autonomia di tornare alle restrizioni previste dalla fascia di rischio arancione, in contrasto con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) “Si consuma così uno di quei capolavori di burocrazia amministrativa che rende le istituzioni incomprensibili ai cittadini”. È questo il commento del governatore abruzzese, Marco Marsilio, dopo aver ricevuto la comunicazione che la sua regione vedràre la propria fascia di rischio per duein appena due. Con la firma del ministro della salute, Roberto, sulla nuova ordinanza cheBasilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte in fascia gialla e, appunto, l’in fasciadal 13 dicembre, si è venuto a creare un cortocircuito tra le disposizioni del Governo e quelle della Regione che, il 6 dicembre, aveva deciso in autonomia di tornare alle restrizioni previste dalla fascia di rischio, in contrasto con ...

