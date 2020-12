Ultimo aggiornamento per Adobe Flash Player, addio al servizio il 31 dicembre (Di giovedì 10 dicembre 2020) Molti di voi lo sapranno già, mentre altro lo stanno scoprendo solo adesso proprio grazie a questo post: Adobe Flash Player chiuderà definitivamente i battenti il prossimo 31 dicembre, dopo anni di onorato servizio tra gli affollati vicoli del web. Adobe ha infatti deciso di interrompere il supporto alla piattaforma dopo le tante e legittime polemiche che l’hanno coinvolta, dovute alle troppe falle di sicurezza presenti. Prima di dire addio all’utenza, Adobe Flash Player è andato comunque ad aggiornarsi nelle ultime ore con un Ultimo update, che introduce una serie di novità da inevitabile “canto del cigno”. La notizia arriva dalle pagine del portale Slashgear, che di conseguenza comunica il ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 10 dicembre 2020) Molti di voi lo sapranno già, mentre altro lo stanno scoprendo solo adesso proprio grazie a questo post:chiuderà definitivamente i battenti il prossimo 31, dopo anni di onoratotra gli affollati vicoli del web.ha infatti deciso di interrompere il supporto alla piattaforma dopo le tante e legittime polemiche che l’hanno coinvolta, dovute alle troppe falle di sicurezza presenti. Prima di direall’utenza,è andato comunque ad aggiornarsi nelle ultime ore con unupdate, che introduce una serie di novità da inevitabile “canto del cigno”. La notizia arriva dalle pagine del portale Slashgear, che di conseguenza comunica il ...

GiorgiaLodi : @IOitaliait Gentilissimi, ci sono ancora problemi per l’inserimento di carte di credito? Il mio compagno è da due g… - meriam_k7 : La campagna per l'uscita dell'Italia dalla #NATO - Firma la petizione! ?? - Nituzzo : Anche a voi dall ultimo aggiornamento di cod non fa startare le partite in privata con gente crossplay? - hannucciahorta : Ultimo aggiornamento, la signorina Sofia Cerio sale in classifica e spodesta Teoli - Emergenza24 : [10.12-12:20] ULTIMO AGGIORNAMENTO #epidemia #polmonite da #coronavirus 2019-nCoV – Informazioni ed aggiornamenti:… -