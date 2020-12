Torre del Greco, altri 4 decessi tra i pazienti positivi al Covid-19 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre del Greco – Non si allenta la morsa del Covid-19 sul comune di Torre del Greco. Stando a quanto si apprende dall’ultimo bollettino del Centro operativo comunale, nella sola giornata di ieri sono morti 4 pazienti positivi al Covid, portando il numero totale dei deceduti dall’inizio della pandemia a 52, di cui 32 dal 23 ottobre scorso. Contemporaneamente, però, migliorano i dati dei guariti, 181 nelle ultime 24 ore, a fronte dei 34 nuovi casi di positività. Attualmente nel comune di Torre del Greco si registrano 479 casi di positività, di cui 29 ospedalizzati. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutodel– Non si allenta la morsa del-19 sul comune didel. Stando a quanto si apprende dall’ultimo bollettino del Centro operativo comunale, nella sola giornata di ieri sono morti 4al, portando il numero totale dei deceduti dall’inizio della pandemia a 52, di cui 32 dal 23 ottobre scorso. Contemporaneamente, però, migliorano i dati dei guariti, 181 nelle ultime 24 ore, a fronte dei 34 nuovi casi dità. Attualmente nel comune didelsi registrano 479 casi dità, di cui 29 ospedalizzati. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

"La transizione energetica per Civitavecchia e per il Paese è il vero nodo strategico da sciogliere, un nodo che va sciolto guardando al futuro. Viviamo oggi una opportunità irripetibile: si può sanar ...

