“The Undoing – Le verità non dette” la serie con Nicole Kidman e Hugh Grant

Dall'8 gennaio arriva alle 21.15 su Sky Atlantic In America e nel Regno Unito è una delle serie del momento. "The Undoing – Le verità non dette", by HBO, arriva anche in Italia. Dall'8 gennaio alle 21.15 su Sky Atlantic sarà disponibile la miniserie con Nicole Kidman e Hugh Grant Creata da David E. Kelly, già dietro al successo di serie come Ally McBeal e Big Little Lies e diretta dalla regista premio Oscar Susanne Bier, racconta la storia di Grace Fraser (Kidman), una terapista newyorkese di successo, e di suo marito Jonathan Fraser (Grant), uno stimato oncologo. Grace e Jonathan vivono la vita che hanno sempre sognato, fino a quando un violento omicidio e delle inquietanti ...

The Undoing - Le verità non dette (The Undoing) - Un film di Susanne Bier. Segreti che distruggono la vita. Con Nicole Kidman, Hugh Grant, Donald Sutherland, Ismael Cruz Cordova, Matilda De Angelis. Thriller, USA, 2020.

The Undoing - Le verità non dette (The Undoing) è una miniserie televisiva statunitense diretta da Susanne Bier, tratta dal romanzo Una famiglia felice di Jean Hanff Korelitz edito in Italia nel 2016. Il trailer è stato pubblicato il 23 gennaio 2020. La miniserie ha debuttato il 25 ottobre 2020 su HBO negli Stati Uniti.

Interpreta Grace Sachs nel film di Susanne Bier The Undoing - Le verità non dette. martedì 1 dicembre 2020 - Trailer Grace e Jonathan Fraser sono una coppia di successo. Nel corso di una notte, però, uno squarcio si apre nella loro vita: una violenta morte, seguita da una inarrestabile sequenza di conseguenze e terribili rivelazioni.

