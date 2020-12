The Game Awards 2020 commentati in diretta dalle 22! Gli Oscar del videogioco e tanti annunci (Di giovedì 10 dicembre 2020) Nella notte tra oggi e domani, venerdì 11 dicembre, e più precisamente a partire dalle 00:30 con l'inizio del pre-show, sarà finalmente tempo di The Game Awards 2020! L'appuntamento organizzato da Geoff Keighley si prospetta estremamente importante perché decreterà i migliori giochi dell'anno e ovviamente il Game of the Year tra le nomination già annunciate ma anche perché sarà foriero di tanti annunci e reveal. Già dal pre-show ci saranno delle novità e sia Xbox che PlayStation hanno invitato a seguire l'evento, segno che qualcosa si sta sicuramente muovendo anche dal loro punto di vista. Ci saranno anche tanti ospiti tra cui spiccano grandi nomi come Keanu Reeves, Gal Gadot, Christopher Nolan e Brie Larson oltre che l'esibizione dal ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 10 dicembre 2020) Nella notte tra oggi e domani, venerdì 11 dicembre, e più precisamente a partire00:30 con l'inizio del pre-show, sarà finalmente tempo di The! L'appuntamento organizzato da Geoff Keighley si prospetta estremamente importante perché decreterà i migliori giochi dell'anno e ovviamente ilof the Year tra le nomination giàate ma anche perché sarà foriero die reveal. Già dal pre-show ci saranno delle novità e sia Xbox che PlayStation hanno invitato a seguire l'evento, segno che qualcosa si sta sicuramente muovendo anche dal loro punto di vista. Ci saranno ancheospiti tra cui spiccano grandi nomi come Keanu Reeves, Gal Gadot, Christopher Nolan e Brie Larson oltre che l'esibizione dal ...

acmilan : ??? The Boss and @DalotDiogo preview tomorrow's #UEL home game against Celtic ??? ??? Le parole di Mister Pioli e Dal… - JuventusFCWomen : ????@ritaguari: 'We come into this game with an almost complete squad, the team is ready. ???? @ritaguari: «Arriviamo… - juventusfc : La #PhotoOfTheGame di #JuveToro? Non potrebbe che essere questa ???? More stats ?? - TheIndieGameDe1 : RT @NintendoHall: Super Smash Bros. Ultimate: i The Game Awards sveleranno il prossimo personaggio DLC del roster - maytasha07 : RT @NintendoHall: Super Smash Bros. Ultimate: i The Game Awards sveleranno il prossimo personaggio DLC del roster -