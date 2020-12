Roberta Di Padua | da Uomini e Donne alla politica | “Aspettando Silvio Berlusconi”

Leggi su meteoweek

(Di giovedì 10 dicembre 2020)Diè una delle attuali partecipanti del trono over di. Non tutti sanno che in passato si è dedicata. Ecco una foto che testimonia la sua attività nell’ambito diBerlusconi.Dida UeDDi, essendo un personaggio pubblico, tende a condividere L'articolo proviene da www.meteoweek.com.