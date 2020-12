Platini ricorda Paolo Rossi: «Abbiamo vinto tutto insieme. Basta con questo 2020!» (Di giovedì 10 dicembre 2020) Michel Platini ricorda in maniera commossa Paolo Rossi: ecco le parole de “Le Roi” sull’ex attaccante scomparso a 64 anni Michel Platini ricorda Paolo Rossi. Ecco le sue parole in un’intervista a L’Equipe dopo la morte di Pablito. MORTE Paolo Rossi – «Michel Hidalgo, Robert Herbin, Maradona, ora Paolo Rossi: Basta con questo 2020. Paolo è stato un grande giocatore, un grande bomber. Tutti ricordano il suo Mondiale del 1982. Abbiamo giocato tre stagioni insieme alla Juventus, dal 1982 al 1985, e Abbiamo vinto tutto». PABLITO – «Pablito ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Michelin maniera commossa: ecco le parole de “Le Roi” sull’ex attaccante scomparso a 64 anni Michel. Ecco le sue parole in un’intervista a L’Equipe dopo la morte di Pablito. MORTE– «Michel Hidalgo, Robert Herbin, Maradona, oracon2020.è stato un grande giocatore, un grande bomber. Tuttino il suo Mondiale del 1982.giocato tre stagionialla Juventus, dal 1982 al 1985, e». PABLITO – «Pablito ...

