Paolo Rossi è morto

(Di giovedì 10 dicembre 2020), il calciatore indimenticabile soprannominato “Pablito” ai Mondiali del 1982 in cui vinse l’Italia e si aggiudicò anche il titolo di capocannoniere, èa 64 anni. Era afflitto da un male incurabile. L’annuncio e’ stato dato dalla moglie, Federica Cappelletti, con un post su Instagram. La foto ritrae i due coniugi stretti e sorridenti ed e’ accompagnata dal commento “Per sempre”, seguito da un cuore Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Cappelletti (@cappellettifederica)era entrato el cuore di tutti gli appassionati di calcio italiani 38 anni fa quando con i suoi gol trascino’ gli Azzurri di Enzo Bearzot a vincere i campionati del Mondo in Spagna. Tre gol al Brasile, due alla Polonia, uno alla Germania in ...