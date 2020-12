Omicidio di Lecce | il killer lascia l’isolamento ma sarebbe a rischio aggressione

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Cambiano le condizioni in carcere per Antonio De Marco, il giovane infermiere che la notte del 23 settembre ha brutalmente ucciso Daniele De Santis e la fidanzata Eleonora Manta. Finora, De Marco era stato in isolamento ma ora passerà ad un altro regime carcerario. Uno in cui, a detta degli esperti, dovrà comunque essere tenuto sotto controllo. Antonio De MarcoSecondo quanto riportano le fonti locali delse, il 21enne che ha confessato di aver ucciso la coppia di fidanzati Daniele ed Eleonora non è più in isolamento. Due mesi in cui ilè stato sotto sorveglianza continuativa e durante i quali si è provato ad approfondire il suo aspetto psicologico. Questo sarà fondamentale infatti in fase processuale, per determinare o meno l’insanità mentale alla base ...