Netflix, “Fate: The Winx Saga“ dal 22 gennaio (Di giovedì 10 dicembre 2020) La serie tv ispirata a Winx Club Arriva su Netflix una serie tv ispirata al cartone d’animazione delle Winx. Dal 22 gennaio sulla piattaforma comparirà sul catalogo ““Fate: The Winx Saga”. Si tratta di un adattamento televisivo composto sei episodi. Oggi sarà condiviso il teaser. Sinossi Nascosta in un mistico mondo parallelo, la scuola di Alfea addestra le fate nelle arti magiche da migliaia di anni, ma non ha mai avuto una studentessa come Bloom. Cresciuta nel mondo degli esseri umani, è testarda, gentile… e pericolosa. Dentro di lei c’è un potere magico che potrebbe distruggere entrambi i mondi, o salvarli. Per gestirlo, deve controllare le proprie emozioni. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fate: The Winx Saga ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 10 dicembre 2020) La serie tv ispirata aClub Arriva suuna serie tv ispirata al cartone d’animazione delle. Dal 22sulla piattaforma comparirà sul catalogo “: TheSaga”. Si tratta di un adattamento televisivo composto sei episodi. Oggi sarà condiviso il teaser. Sinossi Nascosta in un mistico mondo parallelo, la scuola di Alfea addestra le fate nelle arti magiche da migliaia di anni, ma non ha mai avuto una studentessa come Bloom. Cresciuta nel mondo degli esseri umani, è testarda, gentile… e pericolosa. Dentro di lei c’è un potere magico che potrebbe distruggere entrambi i mondi, o salvarli. Per gestirlo, deve controllare le proprie emozioni. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fate: TheSaga ...

muffvns : RT @lovelysophiet: Appena visto il trailer delle Winx Netflix e vorrei dire solo una cosa: maledetto il giorno in cui abbiamo venduto le Wi… - lovelysophiet : Appena visto il trailer delle Winx Netflix e vorrei dire solo una cosa: maledetto il giorno in cui abbiamo venduto… - vexedtheresa : ci sono le winx in tendenza per la serie fate di netflix e io userò questo tweet per dire che pretendo la live-acti… - littlevthingss : RT @sonolaferaz: praticamente tecna in 'fate: the winx saga' di netflix ha fatto il cosplay del personaggio di spicco del 2020, ovvero bugo… - UniMoviesBlog : Il trailer di #FateTheWinxSaga, serie tratta dal cartoon italiano -

Ultime Notizie dalla rete : Netflix “Fate Indagine Kaspersky: smart working, il 6% degli italiani apprezza lavorare senza vestiti Fortune Italia