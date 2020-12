gemin_steven98 : RT @ilpost: La Francia ha multato Google e Amazon per violazione della legge sui cookie - ilpost : La Francia ha multato Google e Amazon per violazione della legge sui cookie -

Ultime Notizie dalla rete : Francia multato

Il Post

Giovedì la Commissione nazionale francese per l'informazione e la libertà (CNIL), autorità francese per la tutela dei diritti alla privacy, ha annunciato ...Secondo Gregory Bryant, massimo dirigente del Client Computing Group di Intel, l'intensificarsi della competizione nel mondo dei PC non deve essere vista con un male, ma anzi significa che il settore ...Giovedì la Commissione nazionale francese per l’informazione e la libertà (CNIL), autorità francese per la tutela dei diritti alla privacy, ha annunciato di aver multato Google e Amazon per aver il...MILANO - Nuova stangata in Francia contro i colossi del web. Il bersaglio questa volta sono Amazon e Google che hanno ricevuto multe rispettivamente per 35 e 100 milioni di euro dalla Cnil, la...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 dic - Il Cnil, l'authority francese garante della privacy, ha inferto una multa da 100 milioni di euro a Google e di 35 milioni ad Amazon per non avere...