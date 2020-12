Klopp: “Non penso più che il VAR sia una cosa buona” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha attaccato il VAR dopo la partita di Champions League col Midtjylland. I due gol segnati sono stati entrambi analizzati per qualche minuto, prima di essere convalidati. Ci hanno messo troppo tempo. Non ho avuto modo di rivedere le azioni ma penso che abbiano deciso correttamente. Però 3-4 minuti di attesa con questo freddo sono troppi. Ero uno di quelli che pensavano che il VAR fosse una buona idea, ma onestamente non credo di poterlo ripetere. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 10 dicembre 2020) Jurgen, allenatore del Liverpool, ha attaccato il VAR dopo la partita di Champions League col Midtjylland. I due gol segnati sono stati entrambi analizzati per qualche minuto, prima di essere convalidati. Ci hanno messo troppo tempo. Non ho avuto modo di rivedere le azioni mache abbiano deciso correttamente. Però 3-4 minuti di attesa con questo freddo sono troppi. Ero uno di quelli che pensavano che il VAR fosse una buona idea, ma onestamente non credo di poterlo ripetere. L'articolo ilNapolista.

