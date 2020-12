Inter, Vidal: “Tristi per la Champions, ma daremo il massimo per vincere lo Scudetto” (Di giovedì 10 dicembre 2020) “È molto triste veder persa un’occasione unica per qualificarci agli ottavi di finale della Champions. Ci rialzeremo e impareremo dai nostri errori, dando il massimo e mettendocela tutta ad ogni partita per vincere lo Scudetto. Forza Inter“. Queste sono le dichiarazioni da leader di Arturo Vidal, per quanto concerne l’eliminazione della sua Inter dalla Champions League 2020/2021. Il centrocampista cileno ha sviato l’attenzione generale sulla disfatta degli uomini di Antonio Conte, dicendosi pronto a concentrarsi sul principale obiettivo stagionale dei nerazzurri, ovvero la conquista dello Scudetto. https://www.instagram.com/p/CIoSzGzFYqu/ SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 10 dicembre 2020) “È molto triste veder persa un’occasione unica per qualificarci agli ottavi di finale della. Ci rialzeremo e impareremo dai nostri errori, dando ile mettendocela tutta ad ogni partita perlo Scudetto. Forza“. Queste sono le dichiarazioni da leader di Arturo, per quanto concerne l’eliminazione della suadallaLeague 2020/2021. Il centrocampista cileno ha sviato l’attenzione generale sulla disfatta degli uomini di Antonio Conte, dicendosi pronto a concentrarsi sul principale obiettivo stagionale dei nerazzurri, ovvero la conquista dello Scudetto. https://www.instagram.com/p/CIoSzGzFYqu/ SportFace.

