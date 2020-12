Il figlio di Joe Biden è indagato per “questioni fiscali” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Hunter Biden, il figlio del presidente eletto Joe Biden, è indagato per presunti reati fiscali e attività finanziarie illecite. Lo ha reso noto lui stesso con questa dichiarazione: “Ho appreso ieri per la prima volta che la procura federale del Delaware ha notificato ai miei legali che sta indagando sui miei affari fiscali”. Da quanto emerge, l’indagine sarebbe iniziata due anni fa e gli inquirenti sarebbero al lavoro per valutare eventuali violazioni sulle norme antiriciclaggio e intese finanziare con Paesi esteri, soprattutto la Cina. In una nota, il team Biden-Harris ha fatto sapere che “il presidente eletto è profondamente orgoglioso di suo figlio, che ha combattuto difficili sfide, come i feroci attacchi personali degli ultimi mesi, solo per emergere più ... Leggi su italiasera (Di giovedì 10 dicembre 2020) Hunter, ildel presidente eletto Joe, èper presunti reati fiscali e attività finanziarie illecite. Lo ha reso noto lui stesso con questa dichiarazione: “Ho appreso ieri per la prima volta che la procura federale del Delaware ha notificato ai miei legali che sta indagando sui miei affari. Da quanto emerge, l’indagine sarebbe iniziata due anni fa e gli inquirenti sarebbero al lavoro per valutare eventuali violazioni sulle norme antiriciclaggio e intese finanziare con Paesi esteri, soprattutto la Cina. In una nota, il team-Harris ha fatto sapere che “il presidente eletto è profondamente orgoglioso di suo, che ha combattuto difficili sfide, come i feroci attacchi personali degli ultimi mesi, solo per emergere più ...

