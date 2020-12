Groupauto - L' aftermarket accelera sulla digitalizzazione

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Obiettivoper, società che opera da oltre 40 anni nel settore dell'automotive. L'iniziativa parte già nel 2019 e prosegue oggi con il lancio di una piattaforma online embrionale che permette di far incontrare la domanda degli automobilisti con le officine del network: "Con Officina.it contribuiamo a rendere sempre più trasparente un mondo che anni fa era piuttosto grigio", ci spiega l'amministratore delegato diItalia Enrico Succo. "Su questo portale è possibile cercare un'officina, farsi fare un preventivo, prenotare l'intervento - con conferma immediata e remind 24 ore prima dell'appuntamento - e recensire il servizio una volta ritirata la propria auto. Al momento sono presenti solo 60 officine, ma l'obiettivo è arrivare a mille nel giro di tre anni. Il network. ...

All’edizione straordinaria interamente digitale del Parts Aftermarket Congress 2020, interventi autorevoli dal mondo della distribuzione, delle associazioni di categoria, dei servizi, delle analisi di ...In test una piattaforma online per trovare le officine più comode per i driver. Con un forte focus sulle flotte ...