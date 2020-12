Giugliano, voragine in strada: altre 30 persone sfollate (Di giovedì 10 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoGiugliano in Campania (Na) – altre trenta persone residenti in via Reginelle, Giugliano, saranno costrette ad abbandonare temporaneamente le loro abitazioni a causa della grossa voragine che si è aperta. La decisione è stata presa nel tardo pomeriggio di ieri a seguito di una verifica della protezione civile e della Sma Campania. Gli abitanti costretti ad abbandonare le loro abitazioni saranno ospitati in albergo, ma alcuni dei residenti non hanno voluto lasciare le loro case. É stato necessario, inoltre, far arrivare un’ambulanza sul posto per trasportare una persona inferma. In contemporanea, proseguono i lavori per ultimare la strada di accesso provvisorio all’area, la cui realizzazione è stata possibile grazie alla disponibilità di alcuni ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoin Campania (Na) –trentaresidenti in via Reginelle,, saranno costrette ad abbandonare temporaneamente le loro abitazioni a causa della grossache si è aperta. La decisione è stata presa nel tardo pomeriggio di ieri a seguito di una verifica della protezione civile e della Sma Campania. Gli abitanti costretti ad abbandonare le loro abitazioni saranno ospitati in albergo, ma alcuni dei residenti non hanno voluto lasciare le loro case. É stato necessario, inoltre, far arrivare un’ambulanza sul posto per trasportare una persona inferma. In contemporanea, proseguono i lavori per ultimare ladi accesso provvisorio all’area, la cui realizzazione è stata possibile grazie alla disponibilità di alcuni ...

