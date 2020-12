EUR/USD resta stabile in vista della decisione sui tassi della BCE (Di giovedì 10 dicembre 2020) La coppia EUR/USD si mantiene stabile in vista della decisione finale sui tassi di interesse da parte della Banca centrale europea (BCE). Anche gli investitori forex stanno reagendo all’infruttuoso incontro tra Boris Johnson e Ursula von der Leyen. Grafico a 4 ore EUR/USDdecisione della BCE sui tassi di interesse La BCE, sotto Christine Lagarde, pronuncerà la sua decisione sui tassi di interesse questo pomeriggio. Secondo la Bank of Canada (BOC), la maggior parte degli analisti ritiene che la banca non cambierà i suoi tassi di interesse principali. In effetti, la banca ha già deciso che opterà per tassi più ... Leggi su invezz (Di giovedì 10 dicembre 2020) La coppia EUR/USD si mantieneinfinale suidi interesse da parteBanca centrale europea (BCE). Anche gli investitori forex stanno reagendo all’infruttuoso incontro tra Boris Johnson e Ursula von der Leyen. Grafico a 4 ore EUR/USDBCE suidi interesse La BCE, sotto Christine Lagarde, pronuncerà la suasuidi interesse questo pomeriggio. Secondo la Bank of Canada (BOC), la maggior parte degli analisti ritiene che la banca non cambierà i suoidi interesse principali. In effetti, la banca ha già deciso che opterà perpiù ...

Gli investitori sono ora focalizzati sull’ultimo aggiornamento dei verbali delle riunioni della BCE, che potrebbe rafforzare ulteriormente i rialzisti

EUR/USD è salita ieri a un massimo di 1,1659, in seguito a un calo del differenziale decennale tra Italia e Germania. Tuttavia, l’umore rialzista è stato accentuato dalle notizie secondo cui l’amministrazione Trump ora sarebbe orientata verso l’imposizione di dazi aggiuntivi per $ 200 miliardi di importazioni cinesi, dopo aver imposto a luglio una tariffa del 25% su beni cinesi, per un ...

EUR/USD analisi giornaliera, previsioni – EUR/USD stabile sopra la maniglia 1,161 in vista dell’aggiornamento sulle NFP dagli Stati Uniti La moneta comune oggi potrebbe attirare l’interesse degli acquirenti se il differenziale di rendimento Italia-Germania continuerà a scivolare, a significare che il pessimismo del mercato sul bilancio italiano si sta attenuando.

