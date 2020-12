“Emozione pura” Luca Argentero | la notizia-bomba corre veloce Per l’attore è una gioia pazzesca

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Reduce dal grandissimo successo di ”Doc – Nelle tue mani”,ha rilasciato un’intervista sulla Stampa per raccontare il suo meraviglioso 2020. Nonostante l’emergenza coronavirus, il bilancio di questo anno è decisamente positivo. Con Doc – Nelle tue mani, è tornato in televisione, e gli ascolti lo hanno premiato. Con Cristina Marino, destinata nella primavera prossima a diventare sua moglie, ha dato alla luce la piccola Nina Speranza. E con lei ha coltivato il progetto di una famiglia più ampia. Nel futuro dei due attori ci sono il matrimonio e un alto figlio.“Sto studiando, sto capendo cosa significhi (essere padre, ndr). Se devi interpretare un medico, passi qualche settimana in ospedale. Se devi fare il meccanico, passi un po’ di tempo in officina. Ma quando mi è capitato di interpretare un padre non avevo possibilità di capire ...